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Tuja scena

Umrla priznana hrvaška pisateljica in novinarka Slavenka Drakulić

Zagreb, 21. 06. 2026 10.04 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Slavenka Drakulić

V 77. letu starosti je umrla novinarka ter ena najbolj prevajanih in prepoznavnih sodobnih hrvaških pisateljic Slavenka Drakulić, je v soboto zvečer poročal Jutarnji list, za katerega je leta pisala kolumne in eseje.

Slavenka Drakulić se je rodila leta 1949 na Reki, diplomirala pa je iz primerjalne književnosti in sociologije na zagrebški filozofski fakulteti. Pisala je za Start, Danas, NIN in pozneje za številne tuje medije.

Slavenka Drakulić
Slavenka Drakulić
FOTO: Roko Crnić

Svojo prvo neleposlovno knjigo esejev z naslovom Smrtni grehi feminizma je izdala leta 1984, tri leta pozneje pa svoj prvi roman Hologrami strahu. Nekaj dni pred smrtjo je pri hrvaški založbi Fraktura izšla njena nova knjiga Zakaj se nikoli nisem naučila kuhati.

Spada med avtorice, ki so feministične teme vpeljale v javno razpravo, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Njena dela so prevedena v več deset jezikov – založba Fraktura navaja, da jih je nekaj izšlo tudi pri ameriški založbi Penguin.

Slavenka Drakulić smrt pisateljica knjige umetnost

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