Umrla priznana hrvaška pisateljica in novinarka Slavenka Drakulić

Slavenka Drakulić se je rodila leta 1949 na Reki, diplomirala pa je iz primerjalne književnosti in sociologije na zagrebški filozofski fakulteti. Pisala je za Start , Danas , NIN in pozneje za številne tuje medije.

Svojo prvo neleposlovno knjigo esejev z naslovom Smrtni grehi feminizma je izdala leta 1984, tri leta pozneje pa svoj prvi roman Hologrami strahu. Nekaj dni pred smrtjo je pri hrvaški založbi Fraktura izšla njena nova knjiga Zakaj se nikoli nisem naučila kuhati.

Spada med avtorice, ki so feministične teme vpeljale v javno razpravo, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Njena dela so prevedena v več deset jezikov – založba Fraktura navaja, da jih je nekaj izšlo tudi pri ameriški založbi Penguin.