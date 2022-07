Umrla prva žena Donalda Trumpa, Ivana Trump

"Bila je čudovita ženska, lepa in neverjetna ženska, ki je živela navdihujoče življenje. Njen ponos so bili njeni trije otroci," je zapisal Donald, s katerim je imela otroke Donalda mlajšega, Ivanko in Erica Trumpa.

Skupno izjavo je podala tudi družina: "Z žalostjo sporočamo, da je umrla naša predraga mati, Ivanka Trump. Naša mati je bila čudovita ženska – neverjetna sila, ki je vodila posel, odlična atletinja, zelo lepa ženska in ljubeča mati in prijateljica. Ivanka Trump je bila borka. Pobegnila je pred komunizmom in prišla v našo državo. Pogrešali jo bomo."