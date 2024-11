Umrla Rita Carrey, starejša sestra igralca Jima Carreyja

Umrla je starejša sestra igralca Jima Carreyja, Rita Carrey . Stara je bila 68 let. "S težkim srcem in mojo najglobljo žalostjo sporočam, da je, obkrožena s svojo družino in prijatelji, Rita umrla mirno in tiho 14. novembra 2024," se je glasil zapis, s katerim je Alex na Facebooku sporočil novico o Ritini smrti.

68-letnica je bila znana kot televizijska osebnost, ukvarjala pa se je tudi z glasbo in mediji. Z možem sta bila skupaj 16 let, poročila pa sta se lani julija. Kot je v sporočilu zapisal Alex, je šlo za poroko na prostem, ki si jo je Rita vedno želela. "Potovala sva po svetu in spoznala veliko ljudi, ki jih imava za prijatelje. Rita je bila moja najboljša prijateljica, moja ljubica in moja lepa žena. Imela je ljubečo dušo in je želela pomagati vsem, tudi popolnim tujcem. Ker vsi vedo, da je bil božič Ritin najljubši praznik, je začela zbirati sredstva za pomoč lokalni dobrodelni organizaciji," je zapisal mož.