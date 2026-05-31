Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Umrla sestra oskarjevke Jamie Lee Curtis: Moja prva prijateljica

Los Angeles, 31. 05. 2026 13.22 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Jamie Lee Curtis in Kelly Lee Curtis

Z oskarjem nagrajena igralka Jamie Lee Curtis žaluje za svojo starejšo sestro Kelly Lee Curtis, ki je umrla v starosti 69 let. Igralka je žalostno novico sporočila v čustvenem zapisu na družbenih omrežjih, kjer je Kelly opisala kot svojo "prvo prijateljico in vseživljenjsko zaupnico".

"Topel aloha moji starejši sestri Kelly Lee Curtis. Danes zjutraj je umrla. V svojem domu. V naravi. V miru. Bila je osupljivo lepa in nadarjena igralka," je zapisala o sestri Kelly, ki je bila hči hollywoodskih legend Tonyja Curtisa in Janet Leigh. V svoji karieri je nastopila v filmih, kot sta Kolo sreče in The Devil's Daughter, ter v serijah, med drugim Zvezdne steze: Deep Space Nine, Pravičnik in The Sentinel.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Jamie je v poklonu opisala tudi sestrine številne strasti. "Odlično je igrala karte, zbirala želve, oboževala družino, naravo, glasbo, potovanja, Facebook in Pokémon Go." Dodala je, da je bila Kelly ponosna na svoje danske korenine in madžarsko judovsko dediščino. Posebej se je spomnila tudi njenega vzdevka 'Auntie Cookie', ki ga je dobila zaradi svojih znamenitih božičnih mandljevih piškotov. Jamie jo je opisala kot radodarno, samosvojo, radovedno in polno močnih mnenj.

Poklon je zaključila z besedami, ki jih je Kelly pogosto uporabljala ob slovesu: 'Isten Veled' oziroma 'Bog je s teboj'. Nato je dodala: "Spet se vidiva nekje naprej po poti." Kelly Curtis je za seboj pustila moža Scotta Morfeeja, sestro Jamie ter polbrate in polsestre Alexandro, Allegro in Benjamina Curtisa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Jamie Lee Curtis je v ločeni objavi delila še več fotografij, na katerih je pozirala s sestro, in sledilcem zaupala: "17. decembra 1984, večer pred mojo poroko, je moja sestra Kelly, ki je bila moja poročna priča, prišla v moje stanovanje in tam prespala. Najina prijateljica Suzanne Tenner je prišla in posnela portret sester pred mojo poroko. Danes mi je poslala ta kontaktni list kot izraz sožalja ob izgubi moje čudovite sestre."

"S sestro sva bili v otroštvu zelo povezani, vendar sva imeli tudi tisto običajno tekmovalnost med sorojenci za pozornost in ljubezen ločenih staršev. Bili sva si zelo različni in dolga leta živeli narazen, vendar se je vrnila, da bi bila z menoj na moji poroki, in od takrat v resnici nikoli več ni odšla. Nekaj časa je celo delala zame, ko je bila med službami, kot moja pomočnica in teta, ter postala nepogrešljiv del naše družinske strukture. Danes jo pogrešam, vendar me tolaži spoznanje, da je našla svoj mir."

Jamie Lee Curtis Kelly Lee Curtis sestra smrt

Katera zvezdniška imena so se mudila v Budimpešti?

24ur.com Zvezdnica serije Seks v mestu žaluje za mamo
Moskisvet.com Njeno srce je strto: 'Umrl mi je najboljši prijatelj'
24ur.com Mia Farrow sporočila, da je nenadoma umrla njena sestra: Bila je najboljša med nami
24ur.com Kris Jenner po smrti Tristanove mame: Zlomljena sem, počivaj v miru, lepi angel
24ur.com Sharon Stone se je na družbenem omrežju poslovila od brata
24ur.com Nesramni komentarji javnosti so zlezli pod kožo zvezdnici Kylie Jenner
24ur.com Odziv zvezdnice filma Strastna zapravljivka na smrt avtorice uspešnice
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Znaki, ki kažejo, da imate ob sebi najboljšega partnerja
Slovenci ostajamo zvesti tradicionalnim imenom
Slovenci ostajamo zvesti tradicionalnim imenom
4 koraki, ki jih ne smete preskočiti pri negi kože
4 koraki, ki jih ne smete preskočiti pri negi kože
Ali lahko doječa mama uživa začinjeno in pekočo hrano?
Ali lahko doječa mama uživa začinjeno in pekočo hrano?
zadovoljna
Portal
Še vedno obseden s Kate Middleton
Tedenski horoskop: Ribe so optimistične, kozoroge čakajo pomembne odločitve
Tedenski horoskop: Ribe so optimistične, kozoroge čakajo pomembne odločitve
Dnevni horoskop: Device si bodo vzele čas zase, misli dvojčkov bodo hitre
Dnevni horoskop: Device si bodo vzele čas zase, misli dvojčkov bodo hitre
Ema Dragišić po Janovem porazu: 'Bila sem res žalostna'
Ema Dragišić po Janovem porazu: 'Bila sem res žalostna'
vizita
Portal
Mnogi teh znakov ne povezujejo z jetri – posledice pa so lahko resne
Pretirano potenje brez razloga lahko opozarja na zdravstvene težave
Pretirano potenje brez razloga lahko opozarja na zdravstvene težave
Kako pogosto je treba ponovno nanesti SPF med dopustom
Kako pogosto je treba ponovno nanesti SPF med dopustom
Psihologija ljubosumja: kdaj je ljubosumje normalno in kdaj ne
Psihologija ljubosumja: kdaj je ljubosumje normalno in kdaj ne
cekin
Portal
Zakaj imate vedno občutek, da nimate dovolj denarja – tudi z dobro plačo
Zaslužite do 3000 evrov: hotel v lasti nogometnega asa vabi k sodelovanju
Zaslužite do 3000 evrov: hotel v lasti nogometnega asa vabi k sodelovanju
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
Madrid postaja novi Miami za bogate
Madrid postaja novi Miami za bogate
moskisvet
Portal
Športne destinacije prihodnosti: mesta, kjer je gibanje razlog za potovanje
Zakaj nikoli ne bi smeli ugasniti avtomobila, medtem ko klima še deluje
Zakaj nikoli ne bi smeli ugasniti avtomobila, medtem ko klima še deluje
Jezero, kjer ljudje izgubijo orientacijo že po nekaj minutah: skrivnost, ki bega tudi znanstvenike
Jezero, kjer ljudje izgubijo orientacijo že po nekaj minutah: skrivnost, ki bega tudi znanstvenike
Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev
Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev
dominvrt
Portal
Skoraj ne potrebuje nege, vrt pa spremeni v cvetlični raj
Nevarna bolezen, ki jo lastniki mačk pogosto spregledajo
Nevarna bolezen, ki jo lastniki mačk pogosto spregledajo
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
okusno
Portal
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Poletna sladica, ki združuje maline in pistacijo na najboljši možen način
Poletna sladica, ki združuje maline in pistacijo na najboljši možen način
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
voyo
Portal
Cacau - okus ljubezni
Kotlina
Kotlina
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725