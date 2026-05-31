Umrla sestra oskarjevke Jamie Lee Curtis: Moja prva prijateljica

"Topel aloha moji starejši sestri Kelly Lee Curtis. Danes zjutraj je umrla. V svojem domu. V naravi. V miru. Bila je osupljivo lepa in nadarjena igralka," je zapisala o sestri Kelly, ki je bila hči hollywoodskih legend Tonyja Curtisa in Janet Leigh. V svoji karieri je nastopila v filmih, kot sta Kolo sreče in The Devil's Daughter, ter v serijah, med drugim Zvezdne steze: Deep Space Nine, Pravičnik in The Sentinel.
Jamie je v poklonu opisala tudi sestrine številne strasti. "Odlično je igrala karte, zbirala želve, oboževala družino, naravo, glasbo, potovanja, Facebook in Pokémon Go." Dodala je, da je bila Kelly ponosna na svoje danske korenine in madžarsko judovsko dediščino. Posebej se je spomnila tudi njenega vzdevka 'Auntie Cookie', ki ga je dobila zaradi svojih znamenitih božičnih mandljevih piškotov. Jamie jo je opisala kot radodarno, samosvojo, radovedno in polno močnih mnenj.
Poklon je zaključila z besedami, ki jih je Kelly pogosto uporabljala ob slovesu: 'Isten Veled' oziroma 'Bog je s teboj'. Nato je dodala: "Spet se vidiva nekje naprej po poti." Kelly Curtis je za seboj pustila moža Scotta Morfeeja, sestro Jamie ter polbrate in polsestre Alexandro, Allegro in Benjamina Curtisa.
Jamie Lee Curtis je v ločeni objavi delila še več fotografij, na katerih je pozirala s sestro, in sledilcem zaupala: "17. decembra 1984, večer pred mojo poroko, je moja sestra Kelly, ki je bila moja poročna priča, prišla v moje stanovanje in tam prespala. Najina prijateljica Suzanne Tenner je prišla in posnela portret sester pred mojo poroko. Danes mi je poslala ta kontaktni list kot izraz sožalja ob izgubi moje čudovite sestre."
"S sestro sva bili v otroštvu zelo povezani, vendar sva imeli tudi tisto običajno tekmovalnost med sorojenci za pozornost in ljubezen ločenih staršev. Bili sva si zelo različni in dolga leta živeli narazen, vendar se je vrnila, da bi bila z menoj na moji poroki, in od takrat v resnici nikoli več ni odšla. Nekaj časa je celo delala zame, ko je bila med službami, kot moja pomočnica in teta, ter postala nepogrešljiv del naše družinske strukture. Danes jo pogrešam, vendar me tolaži spoznanje, da je našla svoj mir."
