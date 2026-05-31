Umrla sestra oskarjevke Jamie Lee Curtis: Moja prva prijateljica

"Topel aloha moji starejši sestri Kelly Lee Curtis. Danes zjutraj je umrla. V svojem domu. V naravi. V miru. Bila je osupljivo lepa in nadarjena igralka," je zapisala o sestri Kelly, ki je bila hči hollywoodskih legend Tonyja Curtisa in Janet Leigh. V svoji karieri je nastopila v filmih, kot sta Kolo sreče in The Devil's Daughter, ter v serijah, med drugim Zvezdne steze: Deep Space Nine, Pravičnik in The Sentinel.

Jamie je v poklonu opisala tudi sestrine številne strasti. "Odlično je igrala karte, zbirala želve, oboževala družino, naravo, glasbo, potovanja, Facebook in Pokémon Go." Dodala je, da je bila Kelly ponosna na svoje danske korenine in madžarsko judovsko dediščino. Posebej se je spomnila tudi njenega vzdevka 'Auntie Cookie', ki ga je dobila zaradi svojih znamenitih božičnih mandljevih piškotov. Jamie jo je opisala kot radodarno, samosvojo, radovedno in polno močnih mnenj. Poklon je zaključila z besedami, ki jih je Kelly pogosto uporabljala ob slovesu: 'Isten Veled' oziroma 'Bog je s teboj'. Nato je dodala: "Spet se vidiva nekje naprej po poti." Kelly Curtis je za seboj pustila moža Scotta Morfeeja, sestro Jamie ter polbrate in polsestre Alexandro, Allegro in Benjamina Curtisa.

