Umrla Sondra Locke, velika ljubezen Clinta Eastwooda

Sondra Locke je imela pred seboj svetlo prihodnost, kajti že s prvim filmom – The Heart Is a Lonely Hunter, ki ga je posnela leta 1968, je bila nominirana tako za oskarja kot za zlati globus. Nato je leta 1972 spoznala Clinta Eastwooda, s katerim je posnela šest filmov. Njeno ime je hitro postalo zelo znano in uvrščali so jo med vodilne hollywoodske ženske. Čeprav sta bila oba poročena, sta začela tudi ljubezensko razmerje.

Oba igralca sta zatrjevala, da sta njuna zakona mrtva, vloženi so bili ločitveni papirji in zaljubljenca sta se vselila skupaj. Tako sta imela burno razmerja, ki se je končalo leta 1989. Razlog naj bi bil tudi v tem, da si je Sondra želela otrok, medtem ko je Clint dejal, da otroci ne spadajo v njun način življenja (medtem je imela imela dva splava, nato pa odšla na sterilizacijo). V času razmerja jo je zvezdnik večkrat prevaral, med njimi tudi s stevardeso Jacelyn Reeves. Leta 1990 je prišlo na dan, da je imel z njo, še v času, ko je bil s Sondro, dva otroka, Scotta Eastwooda in Kathryn Eastwood.

Razmerje s Sondro naj bi nepričakovano končal kar Clint, ko je v njuni hiši zamenjal ključavnice, njene stvari so bile odpeljane v shrambo, varnostniki pa so jo nato pospremili s posestva. Zaradi vsega tega je igralka vložila tožbo, zvezdnik se je nato z njo izvensodno poravnal, a po njenih besedah je bila to napaka, kajti igralec naj bi ukazal Warner Bros studiu, da je ne smejo več najeti. Tako naj bi Sondra pristala na nekakšni črni listi Hollywooda.

Poleg končane kariere pa je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja igralko ujela tudi grda bolezen, zbolela je namreč za rakom na dojki, šla skozi kemoterapijo, odstranili so ji obe dojki. Sicer je kasneje zaigrala še v nekaj vlogah, režirala nekaj filmov, potem pa se je popolnoma umaknila iz javnosti. Vse do lanskega leta, ko je zaigrala v romantični drami Ray Meets Helen.

Zdaj pa so tuji mediji poročali, da je igralka novembra umrla zaradi infarkta, ki naj bi bil posledica raka, ki se je razširil tudi v kosti. Stara je bila 74 let.