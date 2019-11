Umrla vzhajajoča zvezda Broadwaya

Iz ZDA prihaja novica, da je v starosti 13 let umrla mlada igralka Laurel Griggs, ki je svojo kariero začela graditi že pri šestih letih na Broadwayu. V svoji prvi vlogi na odru (predstavaCat on a Hot Tin Roof) je nastopila ob boku Scarlett Johansson, Ciarina Hindsain Benjamina Walkerja. Nato se je pridružila mjuziklu Once, kjer je 17 mesecev igrala vlogo Ivanke – v zgodovini produkcije Broadwaya je Laurel imela za dotično vlogo najdaljši staž.

Poleg odra je zaigrala tudi v seriji Louiein filmuCafé Society, kjer so zaigrali tudiJesse Eisenberg, Steve Carell, Kristen Stewart in Blake Lively. Večkrat pa se je pojavila tudi v humoristični oddajiSaturday Night Live.

Dekle je umrlo 5. novembra, k počitku so jo položili v petek, 8. novembra, vzrok smrti še ni javno znan.