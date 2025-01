Umrla z zlatim globusom nagrajena igralka Joan Plowright

Umrla je Joan Plowright . Igralka je bila stara 94 let, kot je sporočila njena družina, pa je umrla v krogu svojih najdražjih. Zvezdnica je zaslovela s številnimi televizijskimi in filmskimi nastopi. Najbolj je znana po filmih Stalin , Denis pokora, 101 dalmatinec, The Entertainer in Začarani april . Za vlogo v slednjem je bila nominirana celo za oskarja, v karieri pa je bila večkrat nagrajena tudi z zlatim globusom.

Novico o njeni smrti je sporočila njena družina. "Uživala je v dolgi in slavni karieri v gledališču, filmu in televiziji, ki je trajala sedem desetletij, dokler se zaradi slepote ni upokojila," je njena družina zapisala v izjavi in dodala: "Svojih zadnjih 10 let v Sussexu je preživela z nenehnimi obiski prijateljev in družine, napolnjenih z veliko smeha in lepih spominov." Zvezdnica se je več let spopadala s starostno okvaro rumene pege, zaradi česar je postopoma izgubljala vid ter se leta 2014 upokojila in umaknila iz gledališkega in filmskega sveta.