Umrlega igralca prepoznali po zobeh

Ameriški mediji so sredi julija poročali, da je pogrešan televizijski igralec Charles Levin, ki je igral v serijah, kot so Zlata dekleta, Seinfeld in NYPD Blue. Prijavo je na policijo podal njegov sin, čez nekaj časa je policija našla njegov avto, v bližini pa je ležalo truplo, za katero so domnevali, da je pogrešani igralec.

Zdaj pa so ameriški mediji sporočili, da je truplo resnično pripadalo televizijskemu igralcu. Objavili pa so tudi poročilo o umrlem. 70-letnega igralca so našli v globeli, zato oblasti menijo, da je padel po pobočju, medtem ko je poskušal poiskati pomoč. Truplo je bilo v že zelo slabem stanju, umrlega so se namreč lotile divje živali, predvsem puranji jastreb, ki je zelo pogost v okolici, kjer je bilo najdeno truplo.

Igralca so identificirali po zobeh, mrliški oglednik pa je smrt razglasil za nesrečo.