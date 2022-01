Uničena Tori Spelling: Vsa družina ima covid

Tori Spelling je sporočila, da so vsi člani družine zboleli za covidom-19.

Tori Spelling in njen 55-letni mož Dean McDermott imata skupaj 14-letnega Liama , 13-letno Stello , 10-letno Hattie , 9-letnega Finna in 4-letnega Beauja .

"Nič ni hujšega kot to, da želiš skrbeti za svoje majhne otroke, a si sam tako zelo bolan, da komaj funkcioniraš," je priznala Spellingova. "Kot starš se počutim neuporabno. Uničeno. Mama naj bi skrbela za svoje otroke, ko ti zbolijo. Tako to deluje. Toda vsi skupaj se zdaj borimo s tem."

"Vsa naša družina ima covid," je nadaljevala 48-letna zvezdnica TV-serije 90210 . "Da, vsi člani so zboleli za to boleznijo. Vsak pa ima drugačne simptome. Nazadnje sem bila tudi jaz simptomatična. Vsi smo upali, da je šlo samo za hud zimski prehlad, ampak ni."

"Prosim za razumevanje, če ne bom odzivna," je nadaljevala. "Dajte mi nekaj časa. Smo v središču dogajanja. Za boljšo predstavo: za pisanje te objave sem skupno potrebovala 45 minut." Dodala je še ključnik oziroma hashtag #covidjebeden.

Naj omenimo, da tako kot pri nas tudi po svetu hitro narašča število okužb z zelo nalezljivo koronavirusno različico omikron.

Spellingova in njeni otroci so silvestrovo praznovali ob jezeru Arrowhead, medtem ko je njen mož, s katerim imata zakonske težave, na družbenih omrežjih sporočil, da je v postelji zaradi pljučnice, ki mu je onemogočila novoletno praznovanje. Na posnetku je dejal, da mu bolezen ne bo vzela dobrega razpoloženja, in sledilcem zaželel leto, polno ljubezni.