Upokojena Cameron Diaz: Ko snemaš film, si tvoj čas lasti nekdo drug

"To so zelo nenavadne stvari, ogromno ljudi tega ne bo razumelo. Tako intenzivno je bilo delati na tej ravni in biti tako izpostavljen v javnosti ter biti stoodstotno pripravljen vsako sekundo. Veliko energije porabiš, ko moraš biti viden kot igralec in sodelovati z novinarji," je o svojem preteklem življenju povedala plavolaska, ki je v začetku leta postala mama.

Sebe opisuje kot občutljivo na določene energije, ki so jo občasno obšle, ko je bila aktivna v filmski industriji. "Ustavila sem se in resnično pogledala svoje življenje,"je dejala v podkastu z naslovom In Goop Health: The Sessions. "Ko snemaš film, si te nekdo lasti. Tam si 12 ur na dan več mesecev, nimaš časa za nič drugega."

"Šele kasneje sem spoznala, da sem dala precej svojega življenja drugim ljudem. V bistvu sem ga morala vzeti nazaj in prevzeti odgovornost zanj. Tako hitro je minilo, za svoje osebno življenje pa nisem imela časa," je povedala Diazova, ki je pri 40 letih ugotovila, da si želi drugačnega življenja.

To se je zgodilo, ko je srečala moža Benjina Maddena, s katerim se je leta 2015 poročila, konec prejšnjega leta pa sta dobila prvega otroka, hčerko Raddix. "Hitro sva se poročila, ker sva ugotovila, da to morava storiti,"je povedala upokojena igralka. "Nekaj let sva čas preživljala skupaj, nato pa sva se odločila, da morava svoj odnos zasukati. Sem nekoliko starejša od njega, ampak je bil v takšnem obdobju svojega življenja, da se je želel poročiti."