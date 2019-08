Upokojeni brazilski nogometaš Ronaldo na počitnicah

Upokojeni brazilski nogometaš, 42-letni Ronaldo Lima, se s prijatelji in družino mudi na španskem otoku Formentera, kjer so ga v svoje fotografske objektive ujeli tamkajšnji paparaci. 42-letnik se je zabaval z otroki in si privočil nekaj skokov v morje.

FOTO: Profimedia Legendarni brazilski nogometašRonaldo Lima, ki se je pred približno sedmimi leti dokončno poslovil od nogometne zelenice in odšel v zaslužen pokoj, se te dni mudi na španskem otoku Formentera, kjer počitnikuje v družbi prijateljev in družine. Ronaldo Lima v družbi prijateljev, družine in svoje boljše polovice FOTO: Profimedia 42-letnika so v svoje fotografske objektive ujeli tamkajšnji fotografi, ki so ovekovečili njegovo druženje z otroki in večkratne skoke v morje. Družbo mu je delala tudi njegova boljša polovica, manekenka Celina Locks, s katero naj bi se začel videvati leta 2015, približno tri leta po ločitvi od soproge Marie Beatriz Antony. Upokojeni 42-letni nogometaš Ronaldo na počitnicah FOTO: Profimedia Potem, ko je približno dve desetletji veljal za najboljšega brazilskega nogometnega napadalca in se je leta 2011 poslovil od igre, ki jo je po lastnih besedah ljubil bolj kot vse drugo, je štiri leta kasneje v enem od intervjujev povedal, da je bilo slovo od nogometa ena najtežjih stvari, kar jih je kdaj storil. Obenem je priznal, da bi bila ponovna igra zanj in njegovo telo prevelik napor, a da se bo vseeno trudil vzdrževati primeno telesno kondicijo – v primeru, da bi ga klub v kratkem ponovno potreboval. Ronado (v sredini) leta 2003 med ogrevanjem FOTO: Profimedia