Uradna fotografinja Melanie Trump: Predana je svojemu možu

Zakon ameriškega predsednika Donalda Trumpa in Melanie Trump je tudi po 20 letih še vedno trden. Da je temu res tako, je potrdila tudi uradna fotografinja prve dame Régine Mahaux, ki je v intervjuju za revijo Hello! priznala, da se občasno tudi sama sprašuje, kje 54-letna Slovenka najde pogum, da vztraja in nadaljuje to zvezo.

Donald Trump in Melania Trump sta dva dni po inavguraciji praznovala 20. obletnico poroke, kljub temu, da so se v minulih letih večkrat pojavile govorice, da je njun zakon v težavah, pa ameriški predsednik in nekdanja manekenka vztrajata in ostajata v zvezi. Da je 54-letnica predana žena, je v nedavnem intervjuju za revijo Hello! povedala tudi njena uradna fotografinja Régine Mahaux.

"Nekaj je v njej, je močna ženska, a ima hkrati tudi nežno stran. Je res dobra v tem, da uravnoteži svojega moža," je povedala fotografinja in nadaljevala:"Prestala sta toliko vsega. Res je predana. Ljubi ga in on ljubi njo." Dodala je, da Melania nima težav s pozornostjo in rada kdaj stopi tudi v ozadje, tako pa omogoči možu, da je v središču pozornosti. "Vedno je na pravem mestu in vedno stoji za možem. On je v središču, ona pa tega ne potrebuje. Je zelo dobra številka dve. Vedno je mož na prvem mestu, kar mi je všeč. Ima močne družinske vrednote, želi biti dobra žena in poskrbeti, da so vsi srečni," je o Melanii povedala Mahauxeva.

Kot prva dama pa je zavzela drugačno pozicijo kot prvič, ko je pred osmimi leti stopila v te čevlje."Vedno je bila prisotna, a je tokrat bolj svobodna, da zavzame lastno pozicijo. Je drugačna oseba, kot je bila pred osmimi leti, vedno pa je bila zvesta sebi. Tokrat je tudi energija drugačna, saj je predsednik izbral drugačne ljudi," je še dodala.

Ob predanosti možu pa Melania velja tudi za zelo prijazno do svoje predane ekipe zaposlenih."Ko sem začel sodelovati z gospo Trump in sem pripravljal oblačila za pomerjanje, sem jo videl, kako je v kovček pakirala čevlje. Takoj sem ji povedal, da tega ne sme početi, saj je to moja naloga, ona pa mi je odvrnila, da si vedno sama spakira stvari, ker tako ve, kaj ima s seboj," pa je povedal njen stilist Hervé Pierre. "Sama si pripravlja tudi kavo. Če si jo predstavljate kot žensko, ki je obdana s služabniki, se motite," je še dodal. Tudi njena notranja oblikovalka jo je opisala kot radovedno in razmišljujočo posameznico."Ceni poslušanje in učenje od drugih, ko ji je tema ali ozadje nepoznano. Razume moč poslušanja, ki je pogosto spregledana in kritizirana vrlina močnih voditeljev," je povedala Tham Kannalikham.