Uradne fotografije z Britneyjine poroke: z Madonno poustvarili poljub

Se še spomnite leta 2003, ko sta se Britney Spears in Madonna na podelitvi MTV glasbenih nagrad nepričakovano poljubili? Ta ikonični trenutek, ki se je za vedno vpisal v zgodovino popkulture, sta na poročnem slavju zvezdnici poustvarili. Poljub se je zgodil na zabavi po uradnem delu poroke, ko sta zvezdnici pozirali za fotografa. Na znamenitem nastopu se je Madonna sicer poljubila tudi s Christino Aguilera , a ta ni bila vabljena na poroko, saj je njen odnos s princeso popa že nekaj let precej napet.

V medijih in na družbenih omrežjih so poleg odmevnega poljuba zaokrožile še druge uradne fotografije. Poročni fotograf Kevin Ostajewski je na svojem profilu na Instagramu objavil mladoporočenca, Britneyjino obleko in pevkino vilo, kjer se je odvijalo slavje. S fotografij je razvidno, da je na vhodu, ki je bil poln roza in belih vrtnic, mladoporočenca čakala razkošna kočija, v katero je bil vprežen beli konj. V prvi zgodbi na Instagramu se je Ostajewski zahvalil paru, ker mu je zaupal fotografiranje, v drugi pa je objavil še fotografijo, na kateri se zvezdnika poljubljata na balkonu.

Britney se je po petih letih zveze s Samom Asgharijem poročila v četrtek, težko pričakovan dogodek pa je bil zvezdniško obarvan. Poleg kraljice popa so bile tam še Paris Hilton, Drew Barrymore, Selena Gomez in Donatella Versace. Slavja se je želel udeležiti tudi pevkin nekdanji mož Jason Alexander, ki je skušal vdreti na posestvo, ob tem pa svoj podvig snemal in ga v živo prenašal na družbenem omrežju. Ustavili so ga varnostniki, ki so poklicali policijo, ta pa je bivšega soproga zvezdnice aretirala. Britney in Sam sta kasneje zoper Jasona dobila prepoved približevanja.