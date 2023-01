Uradnega vzroka smrti Lise Marie Presley ni bilo mogoče določiti

"Obdukcija Lise Marie Presley je bila opravljena 14. januarja, vzroka smrti pa ni bilo mogoče določiti," je v izjavi za CNN povedala tiskovna predstavnica urada mrliškega oglednika v Los Angelesu. "To pomeni, da po opravljeni obdukciji še vedno ni bilo znano, zakaj je umrla, zato bo mrliški oglednik priporočil nadaljnje raziskave. Ko bodo rezultati testov znani, bo zdravnik ponovno pregledal izvide in določil vzrok smrti," je še dodala.

Pevko so nekaj ur pred smrtjo prepeljali v bolnišnico, vzrok pa naj bi bil srčni zastoj. Kot je znano, naj bi imela tudi ona težave s srcem, kar je bilo skupno družinskim članom. Njen oče Elvis je umrl leta 1977, star 42 let, zaradi srčne aritmije z ventrikularno fibrilacijo, je takrat poročal The Washington Post . Elvisova mati Gladys Love Presley je prav tako umrla pri 46 letih zaradi srčnega popuščanja. Vernon Presley , dedek Lise Marie, pa je umrl zaradi srčnega zastoja pri 63 letih.

Tiskovni predstavnik šerifovega oddelka okrožja Los Angeles je 12. januarja za revijo People potrdil, da so se reševalci odzvali na klic v stanovanjski zgradbi na cesti Normandy v Calabasasu v Kaliforniji, da bi oskrbeli žensko, ki ni dihala. Ko so prispeli, so reševalci začeli z oživljanjem in ko so ugotovili, da pacientka ni mrtva, so jo prepeljali v lokalno bolnišnico v takojšnjo medicinsko oskrbo.

Lisa Marie je za seboj zapustila mamo, igralko in podjetnico Priscillo, in tri hčere: 33-letno Riley Keough in 14-letni dvojčici Finley in Harper. Pred Liso Marie je umrl njen sin Benjamin Keough, ki si je julija 2020 sodil sam. Star je bil 27 let.