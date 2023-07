Uradni glas Miki Miške: Umetna inteligenca ne more nadomestiti Miki Miške.

Bret Iwan , uradni glas legendarne Miki Miške, je prepričan, da umetna inteligenca ne more nadomestiti priljubljenega lika. "Rekel bi, da se z umetno inteligenco razvija neverjetna tehnologija, ki je tako impresivna. Toda mislim, da nič ne more nadomestiti bistva lika in kar je še pomembneje: bistva pripovedovanja zgodb," je za francosko tiskovno agencijo AFP poudaril Iwan.

Zanj sta lik in pripovedovanje zgodb "edinstvena za izvajalca, pisatelja, animatorja, umetnika in ustvarjalca". "Moram verjeti, da je to tisto, kar se bo obdržalo, in da bodo še nekaj časa potrebni resnični ljudje, ki opravljajo to delo," je dodal.

Iwan je eden od le štirih ljudi, ki so kdaj koli svoj glas uradno posodili Miki Miški. Prvi je bil sam ustanovitelj družbe Walt Disney leta 1928 v animiranem filmu Parnik Vili. Več kot tri desetletja sta Miki Miški glas posojala še dva moška. Iwan sam upa, da bo lahko glas Miki Miške, dokler bodo to dovoljevale njegove glasilke.