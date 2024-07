Razkrit uradni vzrok smrti pevke Sinéad O'Connor

O'Connorjeva je bila stara 56 let, ko so jo našli neodzivno doma v Londonu. Takrat je spletna stran mrliškega sodišča objavila, da ni bil znan noben medicinski vzrok smrti. Kmalu po njeni smrti je tiskovni predstavnik Scotland Yarda za People povedal, da njene smrti ne obravnavajo kot sumljive. Nato pa je sodišče izdalo izjavo, v kateri je razkrilo, da je umrla naravne smrti in da ni več vpleteno v njeno smrt.

V spomin glasbenice je po besedah režiserke Sinéadinega dokumentarca, Nothing Compares, film na voljo za brezplačni ogled na La Cinéma Club. Filmska režiserka Kathryn Ferguson je na Instagramu zapisala, da se je od izida filma leta 2022 mnogo ljudi oglasilo z vsega sveta in spraševalo, kako si lahko ogledajo dokumentarec. "To vključuje mnoge, ki nimajo dostopa do pretočnih platform ali živijo v regijah, kjer film ni na voljo," je zapisal Fergusonova in dodala: "Zdaj si ga lahko vsakdo ogleda in počasti Sinéadin izjemen talent in njeno neomajno predanost zagovarjanju zatiranih."