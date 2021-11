Uradno: 41-letna Kim Kardashian in 13 let mlajši Pete Davidson sta par

41-letna Kim Kardashian in 28-letni igralec Pete Davidson sta uradno par. Novico o njuni ljubezenski zvezi je prvi objavil portal Page Six, ki navaja, da je zanesljivi vir sporočil, da sta zaljubljenca naredila korak naprej v svoji zvezi in sta zdaj uradno skupaj. Fotografi so ju spet ujeli skupaj – tokrat na ulici, kjer sta se držala za roko in bila videti nasmejana.