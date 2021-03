Uradno: J.Lo in Alex po dveh letih razdrla zaroko

Priljubljena pevka, igralka in podjetnica Jennifer Lopez ter nekdanji igralec bejzbola Alex Rodriguez sta se po dveh letih zaroke razšla. Slavni par je v tem času dvakrat prestavil poroke, prejšnji mesec pa se je par soočil z govoricami o Alexovi nezvestobi z zvezdnico resničnostnega šova Southern Charm Madison LeCroy.

icon-expand Jennifer Lopez in Alex Rodriguez sta se po dveh letih zaroke razšla. FOTO: Profimedia

Jennifer Lopez in Alex Rodriguez sta se razšla, ekskluzivno poroča portal Page Six. Zadnje dni sta bila ločena, saj je Alex ostal v Miamiju, J.Lo pa se trenutno mudi na Karibih, kjer v Dominikanski republiki snema nov film z naslovom Shotgun wedding. Spomnimo, da je 51-letna zvezdnica še pred dvema tednoma prav iz Dominikanske republike objavila njune skupne romantične fotografije, s katerimi je sporočala, da sta še vedno srečno zaljubljena. A očitno, je bila to samo predstava za širšo javnost.

Ena zadnjih Alexovih objav na Instagramu je fotografijo, na kateri uživa na jahti in dela selfie, oboževalce pa je v objavi spraševal, naj mu zaupajo, kakšne plane imajo za vikend.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Medtem pa je Jennifer obujala spomine in na družbenih omrežjih delila stare posnetke iz različnih televizijskih nastopov, na katerih se iz srca in naglas smeji. Ob tem pa dodala: "Danes najdi dober razlog za smeh."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

J.Lo in šest let mlajši Alex sta bila v razmerju približno štiri leta, zaroko pa sta naznanila 10. marca 2019. Kot sta dejala v preteklih intervjujih, sta bila zaradi pandemije covida-19 prisiljena prestaviti poroko … in to kar dvakrat. "Morala sva preklicati poroko … zaradi covida, zaradi karantene. V resnici sva to storila dvakrat, kar ljudje ne vedo," je Lopezova dejala decembra lani. Ni jasno, kdaj so se začele pojavljati težave v raju, a dejstva je, da sta ločitev naznanila mesec dni potem, ko so se v javnosti pojavila govorice, da se je Rodriguez zapletel z zvezdnico šova "Southern Charm" Madison LeCroy.

Madison je hitro prekinila molk in se odzvala na špekulacije glede njenega odnosa z Alexom. Za Page Six je povedala, da se z nekdanjim zvezdnikom bejzbolske ekipe New York Yankees A-Rodom nista nikoli srečala osebno in da sta govorila le po telefonu. Bližnji viri A-Roda so dejali, da se Alex in Madison nista nikoli spoznala.

icon-expand Jennifer Lopez in Alex Rodriguez sta bila še januarja na inavguraciji v javnostni srečno zaljubljena. FOTO: Profimedia

Govorice, da se njun odnos krha, sta uspešno zatirala s pojavljanjem v javnosti. Najprej sta se po govoricah o Alexovem varanju v Miamiju odpravila na večerjo, nato sta se pojavila na finalu Super Bowla, kjer je J.Lo med polčasom nastopila lani. Lopezova pa je v nedavnem intervjuju tudi razkrila, da sta z Alexom med karanteno odšla na terapijo za pare: "Opravila sva terapijo. Mislim, da nama je resnično pomagala in prav tako najinemu odnosu." A žal to ni bilo dovolj.

icon-expand J.Lo in Alex imata iz preteklih zakonov oba po dva otroka. FOTO: Profimedia

Tako Rodriguez kot Lopezova sta bila v preteklosti že poročena, iz preteklih zakonov pa imata oba po dva otroka. Lopezova je bila do zdaj poročena trikrat. Prvič leta 1997 s plesalcem Ojanijem Noo, zakon je trajal le eno leto, nato se je leta 2001 poročila s plesalcem Crisom Juddom, toda po dveh letih zakona sta se že razšla. Sledil je zakon s pevcem Marcom Anthonyjem, v zakonu sta se jima rodila dvojčka Emme in Max, zakonska sreča pa je trajala deset let. Tudi Rodriguez je bil že poročen, z nekdanjo ženo Cynthio Scurtis ima dve hčerki, Natasho inEllo.