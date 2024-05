Ure Schumacherja na dražbi prinesle več kot tri milijone evrov

Družina Michaela Schumacherja je prodala več njegovih predmetov. Najvrednejši merilec časa je bila unikatna ura podjetja F. P. Journe, verjetno iz leta 2004, ki jo je podjetje naredilo le za dirkača. Dražbena hiša Christie's v Ženevi jo je prodala za 1,2 milijona švicarskih frankov oziroma 1,22 milijona evrov. Ura z rdečo številčnico je imela vrisanih tudi sedem simbolov za Schumacherjeve naslove svetovnega prvaka in posvetilo nekdanjega vodje ekipe pri Ferrariju Jeana Todta , ki je tekmovalcu uro podaril za božič.

Enega od rolexov so prodali za 250.000 frankov in uro znamke Audemars Piguet za 330.000 frankov oziroma še nekaj več v evrih. Še pet ur znamke F. P. Journe je prineslo 1,4 milijona "švicarjev". Pri vseh navedenih zneskih gre za neto izplačila, kupci pa bodo morali še enkrat seči v žep in dražiteljem plačati še 26 odstotkov provizije.

Na dražbi je bilo prodanih še več predmetov iz Schumacherjevega lastništva. Škatlica, v kateri je Schumacher spravljal pet ur znamke F. P. Journe, je lastnika denimo zamenjala za 15.000 frankov.

Zdravstveno stanje Michaela Schumacherja pa še kar ostaja skrivnost. Tekmovalec se je hudo ponesrečil na smučanju leta 2013. Od takrat se ni več pojavil v javnosti, družina pa skrbno skriva podatke o njem. Znano pa je, da je bil med kariero strasten zbiratelj ur.