Urednik Vogua odhaja, na kupu za zadnjo naslovnico zbral 40 zvezdnic

Pevka Miley Cyrus je le ena izmed 40 žensk, ki so se znašle na naslovnici zadnje številke priznane modne revije Vogue, ki bo še izšla izpod rok trenutnega urednika v odhajanju Edwarda Enninfula. Edward je prvi moški in temnopolti urednik v zgodovini revije in je v šestih letih in pol postavil mnogo modnih zapovedi in premikal mejnike.

Na družbenih omrežjih je zakrožila fotografija najnovejše naslovnice številke britanske revije Vogue, ki jo krasi 40 žensk. 40 zvezdnic, katerih imena in obraze poznajo ljudje po celem svetu in dominirajo na različnih področjih – glasbenem, filmskem, televizijskem, športnem ... Gre za največje število žensk, ki so bile kadarkoli skupaj posnete za naslovnico te famozne britanske revije. Na legendarnem snemanju pa so se ženske zbrale v čast trenutnemu uredniku revije Edwardu Ennifulu, ki po šestih letih in pol službovanja predaja štafeto svojemu nasledniku oziroma naslednici, sam pa bo prevzel novo globalno vlogo pri založniku Condé Nast. Edward je prvi moški in temnopolti urednik v zgodovini revije, ki jo je v času svojega mandata dodobra predrugačil in ji vdihnil svežih idej. Prizadeval si je, da ne bi spregledali drugačnosti in bil vedno na strani vsestranskega vključevanja. Naomi Campbell, ena izmed zvezdnic z naslovnice, je zapisala: "Edward je spremenil podobo modi in prinesel nov pogled na Vogue. Njegov vpliv bomo čutili še leta."

Na zadnjem fotografiranju za naslovnico, ki jo je oblikoval 51-letnik, so se tako med drugim znašle športnica Serena Williams, igralki Jane Fonda in Anya Taylor-Joy, pa manekenki Gigi Hadid in Victoria Beckham ter celo televizijska voditeljica Oprah Winfrey, ki jo na fotografiji vidimo natanko na sredini. Veliko pozornosti je pritegnila tudi novopečena dobitnica grammyja – 31-letna pevka Miley Cyrus v kratki črni obleki Maison Margiela z golimi rameni. V črno je odetih kar nekaj zvezdnic, ostale so v belem ali pa kombinaciji obeh barv, ki sta bili očitno rdeča nit skupinskega posnetka. Tega sta v objektiv ujela fotografa Steven Meisel in Ned Rogers lansko leto decembra v New Yorku. "Vsem v ekipi je bilo jasno, da nobena ženska ne more opisati zadnjih nekaj let revije," je ob tej priložnosti povedal Enninful in nadaljeval: "Zato je ta številka praznovanje moči žensk, njihove individualnosti in njihovih edinstvenih glasov."

