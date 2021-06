Usain Bolt naznanil rojstvo dvojčkov

Na prisrčni družinski fotografiji se je družini pridružila tudi prvorojenka Olympia Lightning , ki je na svet prijokala lansko pomlad. Prvo nosečnost je Bennett redno dokumentirala na družbenih omrežjih, rojstvo dvojčkov pa je bilo za njene sledilce popolno presenečenje, saj je nosečnost do konca ostala skrivnost. Boltova partnerica je pod fotografijo srečne družine zapisala, da je uspešen športnik steber družine in "najboljši očka njunim malčkom" .

Bolt je nosilec osmih zlatih kolajn s poletnih olimpijskih iger, ki jih je serijsko osvojil v Pekingu (2008), Londonu (2012) in Riu de Janeiru (2016). Na teh olimpijskih igrah je bil nepremagljiv v tekih na 100 in 200 metrov, v Londonu in Riu de Janeiru pa je bil zlat tudi v štafetnem teku na 4 x 100 metrov. V svoji dolgoletni in silno uspešni karieri je osvojil tudi 11 zlatih odličij na svetovnih prvenstvih v obeh sprinterskih atletskih disciplinah. V teku na 100 in 200 metrov je dosegel tudi najboljša svetovna dosežka, ki še nista bila presežena. Leta 2019 se je sicer tekmovalno upokojil.