Usain Bolt prvič postal očka

"Čestitke našemu legendarnemu sprinterju Usainu Boltu in Kasi Bennett ob rojstvu male deklice," je na družabnem omrežju zapisal jamajški politik. Tamkajšnji mediji poročajo, da je Kasi Bennett otroka rodila v nedeljo, drugih podrobnosti pa niso objavili.

Legendarni 33-letni Bolt je že marca razkril, da bo postal očka. "Vsi moški. Vsi fantje. Ne igrajte se z mano,"je tedaj na družabnem omrežju zapisal nosilec osmih zlatih kolajn s poletnih olimpijskih iger, ki jih je serijsko osvojil v Pekingu 2008, Londonu 2012 in Rio de Janeiru 2016. Na teh olimpijskih igrah je bil nepremagljiv v tekih na 100 in 200 metrov, v Londonu in Rio de Janeiru pa je bil zlat tudi v štafetnem teku na 4 x 100 metrov.