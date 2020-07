Usain Bolt razkril hčerkino ime: navdih so bile olimpijske igre

Bolt je fotografijo dekleta z dojenčico objavil na Kasijin rojstni dan in zapisal: "Svojemu dekletu želim vse najbolje in rad bi, da veš, da sem vesel, da lahko ta posebni dan delim s teboj," je zapisal 33-letnik pod fotografijo in nadaljeval, "želim ti srečo in obljubim, da bom še naprej skrbel za nasmeh na tvojem obrazu. S hčerko Olympio Lightning Bolt sva začela novo poglavje in veselim se že, da vidim, kaj nam prinaša prihodnost. Zagotavljam ti, da bom steber te družine, da bom tvoja opora. Rad te imam in vse najboljše za 21. rojstni dan." 33-letnik se je pošalil na njen račun, saj je Kasi dopolnila 30 let. Fotografijo hčerke je delila tudi Kasi in zapisala, da je hčerka njuno malo darilo.

Da sta zaljubljenca maja postala starša, njuno veselo novico pa je na Twitterju delil jamajški premier Andrew Holness: "Čestitke naši šprinterski legendi Usainu Boltu in Kasi Bennett ob prihodu hčerke!"