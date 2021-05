Usher bo dobil četrtega otroka.

Usher in njegova srčna izbranka Jenn Goicoechea sta septembra lani postala starša hčerke Sovereign Bo , Usher pa ima iz prejšnje zveze s Tameko Foster že dva sinova, 12-letnega Naviyda Elyja in 13-letnega Usherja Raymonda V .

Pred podelitvijo nagrad se je slavni oče v intervjuju zaExtra razgovoril o pomenu imena svoje hčerke Sovereign, ki v prevodu pomeni vladarica.

"Torej, Sovereign, je zame tako lepa beseda in ime …"je pojasnil Usher. Med drugim je še dodal,"vsekakor vlada v družini".Usher je hčerko javnosti predstavil med virtualnim pogovorom v oddaji The Ellen DeGeneres novembra lani, ko je delil njeno prvo fotografijo, na kateri jo poljublja na čelo. "Videti je kot majhna porcelanska punčka. Videti je, kot da ni resnična," se je takrat odzvala voditeljica Ellen DeGeneres, na kar se je Usher pošalil: "V to verjameš, dokler ji ni treba zamenjati plenice!"