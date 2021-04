Usher v lasvegaškem nočnem klubu plačeval z bankovci s svojo podobo

Usher se je med bivanjem v Las Vegasu odločil pozabavati v enem od tamkajšnjih nočnih klubov. R&B pevec naj bi v striptiz klubu plačeval z denarjem, na katerem sta izrisana njegova podoba ter izpisano njegovo ime. Nenavadno dejanje zvezdnika je bilo pred dnevi razkrito na družbenem omrežju. Čeprav so se na Twitterju pojavile govorice o valuti, imenovani Ushbucks, je lastnik nočnega kluba dogajanje že zanikal.

Kasneje je med sledilce fotografijo delil tudi njen prijatelj, pri čemer jo je označil, ob tem pa označil tudi lasvegaški striperski klub Sapphire. Objavo so povzeli ameriški mediji, zgodba pa se je razširila tudi na Twitterju.

42-letni glasbenik je na svojih uradnih straneh na družbenih omrežjih v preteklosti omenjeni denar že pokazal sledilcem, bankovci v vrednosti 100, 20 ter 1 enote so bili že 3. aprila na ogled v velikem prozornem kovčku. Kasneje jih je na Instagramu pokazala tudi uporabnica beel0ove in s tem spodbudila govorice.

"Usher je pravi gospod in odličen gost našega kluba,"je sporočil vodja marketingaGeorge M. Wilson in s tem potrdil, da zvezdnik njihov klub pogosto obiskuje. Dodal je, da je Usher z ekipo za manjše bankovce menjal na tisoče resničnih dolarjev, da je lahko bogato nagradil dekleta, ki so plesala na odru ter ob tem pustil tudi izdatno napitnino vsem zaposlenim.

"Očitno je nekdo iz njegove ekipe na tleh pustil nekaj Usher-dolarjev z namenom promocije pevčevega gostovanja v Las Vegasu. Tukaj je prišlo do zmede. Za napitnine je bil namenjen resnični denar. V prihodnosti si želimo Usherja še večkrat gostiti,"je še dejal.

Usher bo z julijem postal stalni nastopajoči v lasvegaški Casesar' Palace, njegovi nastopi pa se bodo zaključili v septembru.