Usher nekoč pazil na najstniško Beyonce

Usher je v britanski radijski oddaji Capital Breakfast With Roman Kemp dejal, da ima s pevko Beyonce dolgo zgodovino. "Zabavno dejstvo: Beyonce sem spoznal, ko je bila stara okoli 11, 12 let. Včasih je bila v skupini z imenom Dolls. Ne vem, ali bi se lahko opisal kot njihova varuška, a dejansko je bilo obdobje, ko sem moral paziti na punce v skupini Dolls."

Ameriški pevec je pojasnil, da jih je pazil nekega dne, ko je bil v hiši producenta in tekstopisca Daryla Simmonsa. "Simmons je takrat delal z njimi in slučajno sem bil tam, ko so delali glasbo," je dejal. "Nekako sem prišel do tega, da sem bil kot, ne vem, njihov spremljevalec, varuška ali kaj podobnega, ker sem bil najstarejša oseba v sobi." Usher je sicer od Beyonce starejši zgolj tri leta, kar pomeni, da je bil takrat star približno 14 ali 15 let.

Beyonce in Usher sta v letih, ki so sledila, postala svetovno znana glasbenika. Oba sta prejela tako več grammyjev kot tudi glasbenih nagrad Billboard in MTV. Leta 2008 je Beyonce skupaj z raperjem Lilom Waynom sodelovala pri Usherjevi pesmi Love in This Club, Part II.