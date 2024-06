Usher o svoji zdravi rutini: Ob sredah se postim in pijem samo vodo

Usher je v novem intervjuju razkril svojo jutranjo rutino, ki mu pomaga pri uspešnem krmarjenju skozi življenje. Glasbenik se vsako jutro najprej posveti sebi in svojemu umu. Dodal je, da rad meditira in izvaja jogo, poslužuje pa se tudi branja knjig. Zvezdnik je presenetil, ko je dejal, da se vsako sredo posti. To je počela že njegova babica.

Usher je v intervjuju za Wall Street Journal razkril, kako se fizično in psihično pripravlja na svoje zasedeno življenje. Večina dni se začne s "trenutkom razmisleka", pravi osemkratni prejemnik grammyja. Zbudi se bodisi z branjem knjige, da spodbudi svoj um ali pa meditira ter izvaja jogo."Resnično pomaga aktivirati moje organe in usmeriti moj um v pravo smer," je dejal glasbenik.

Za razliko od mnogih ljudi se njegova jutra običajno ne začnejo s kavo. "Vse je odvisno od tega, kako sem končal prejšnjo noč. Včasih je primeren kavni martini," se je pošalil Usher, ki bo v nedeljo, 30. junija, prejel prestižno nagrado za življenjsko delo na podelitvi nagrad BET 2024. "Ne, običajno se zbudim in pijem sok zelene. Delal sem mešanico limone, ingverja, vode in kajenskega popra. Spijemo jo vročo." Ko zajtrkuje, se glasbenik pogosto odloči za jajca, umešana s sirom, a šele potem, ko razgiba telo."Ne maram zajtrkovati, preden ne telovadim ali naredim nekaj fizičnega: sprehodim se, raztegnem ali izvajam jogo, sedim na soncu in dvignem naravno raven toplote svojega telesa. Potem jem," je pojasnil. Edini dan, ki je izjema pri tem urniku, so srede, ko Usher ne je ničesar. "Postim se, ne iz verskih razlogov, ampak je to prakticirala moja babica," je dejal. "Običajno poskušam začeti okoli 23. ure prejšnji dan, potem pa ves dan v sredo samo pijem vodo."

V pripravah na svoj nastop v polčasu Super Bowla ("To je bilo najtežjih 15 minut, kar jih bom in sem jih imel v življenju," je povedal za WSJ) je okrepil svojo že ustaljeno vadbo in dieto. Poleg vsakodnevnih vadb je Usher dejal, da je strog glede uživanja zdrave hrane. "Prejšnjo noč sem popravljal svoje telo in se naslednji dan zbudil ter jedel zelo urejeno hrano z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov," je dejal.