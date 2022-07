Usher o zdravju Justina Bieberja: Odlično mu gre

Ameriški glasbenik Usher je v nedavnem intervjuju za Extra spregovoril o zdravju dobrega prijatelja in glasbenega kolega Justina Bieberja . Pevec, ki se mudi v Las Vegasu, kjer je 15. julija otvoril verigo koncertov z naslovom My Way: The Las Vegas Residency , je pomiril oboževalce 28-letnega zvezdnika in dejal, da se Justin počuti veliko bolje.

"Odlično mu gre," je dejal za Bieberja, ki je pretekli mesec razkril diagnozo redkega simptoma, zaradi katerega ne mora premikati obraza. "Družila sva se na počitnicah in lepo je videti, da ima v času, ko se sooča s tem, podporo svojih oboževalcev in družine." Usher se je Bieberju in njegovi soprogi Hailey Baldwin Bieber pridružil na počitnicah v Idahu, kjer so skupaj uživali v naravi in aktivnostih na jezeru, odrezanem od losangeleškega vrveža.

Vez med glasbenikoma sicer sega že vse v leto 2008, ko je takrat izjemno popularni Usher svetu predstavil mladega in nadobudnega Bieberja, ki se je najprej uveljavil predvsem med mlajšimi generacijami, nato pa s hiti, kot so Baby, One Time in One Less Lonely Girl, skočil na vrh glasbenih lestvic. "Vesel sem, da sem bil tam od začetka (kariere, op.a.) in vesel sem, da sem še vedno del njegovega življenja," je dejal Usher, ki je z Bieberjem sodeloval pri hitih First Dance (2009), Somebody to Love (2010), The Christmas Song (Chestnuts Roasting On an Open Fire) (2011) in nazadnje leta 2021 pri remiksu hita Peaches.