Usher in Jenn po enem letu razmerja pričakujeta prvega skupnega otroka

Usher ima sicer že dva sinova 12-letnega Usherja in 11-letnega Naviyda, ki ju ima skupaj z nekdanjo soprogo Tameko Foster. S stilistko sta se poročila leta 2007, a sta se nato razšla po dveh letih zakona. Čeprav je bila ločitvena bitka odmevna, se zdi, da sta nekdanja zakonca v dobrih odnosih in si uspešno delita starševstvo.

Glasbenik se je kasneje poročil z Grace Miguel, skupaj sta bila skoraj 10 let, ločila pa sta se leta 2018. "Po dolgem premisleku sva se sporazumno odločila, da greva vsak svojo pot. Ostajava dobra prijatelja in se bova podpirala v vseh fazah življenja. Drug do drugega čutiva ogromno ljubezni in spoštovanja," sta takrat zapisala v sporočilu za javnost.