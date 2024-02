Usher pred nastopom na Super Bowlu po dovoljenje za poroko

Usherjev nastop med polčasom Super Bowla je sicer nekoliko zasenčil poljub med Taylor Swift in Travisom Kelcejem, a glasbenik tega dne zagotovo ne bo pozabil. Eden od razlogov je zagotovo tudi ta, da se je še pred samim nastopom odpravil po dovoljenje za poroko, ki je bilo izdano v zvezni državi Nevada, pozneje pa s svojo dolgoletno partnerko stopil pred oltar.

Usher in njegovo dolgoletno dekle Jennifer Goicoechea sta se odločila za naslednji korak v zvezi. Par je še pred pevčevim nastopom na Super Bowlu obiskal urad matičarja in pridobil dovoljenje za poroko, po koncu tekme pa sta se sprehodila do oltarja in si obljubila večno zvestobo. Mladoporočenca sta se nato odpravila na eno od zabav po Super Bowlu, kjer sta se zabavala z ostalimi povabljenci.

Usher in Jennifer Goicoechea sta se poročila. FOTO: Profimedia icon-expand

Govorice, da sta par, so se pojavile junija 2019, ko so ju skupaj fotografirali na rojstnodnevni zabavi producenta Keitha Thomasa, ki je takrat dopolnil 40 let. Leto pozneje sta se razveselila prvega skupnega otroka, hčerke Sovereign Bo, leta 2021 pa še sina, ki sta ga poimenovala Sire Castrello. Usher ima še dva sinova z nekdanjo ženo Tameko Foster.

Nekaj mesecev pred njegovim velikim nastopom je zvezdnik za People spregovoril o tem, kako ga Goicoechea spodbuja in mu vedno nudi podporo: "Imam neverjetno partnerko, ki mi nudi oporo. Imava čudovito dinamiko v najinem razmerju, kjer sem lahko strasten do tega, kar počnem, in imam krasno partnerko, s katero skupaj predelava težke trenutke, ko se kot mlad moški ukvarjam z otroki."