Usher prekinil nastop in oboževalko poslal z odra

Tudi največji glasbeni zvezdniki niso povsem varni pred javno zavrnitvijo. Usher, ki med izvedbo pesmi Can U Handle It tradicionalno na oder povabi izbranko iz občinstva, je v ameriškem Nashvillu doživel hladno prho. Oboževalka, ki je med zapeljivo odrsko koreografijo sprva smeje uživala, je nenadoma povsem otrpnila, kar je opazil tudi slavni glasbenik. "Mislim, da noče biti na odru," je dejal in se odmaknil, ekipa pa je žensko hitro pospremila s prizorišča.

Usher na turneji s Chrisom Brownom FOTO: Profimedia

Posnetek ene od obiskovalk dogodka se je hitro in viralno razširil po medmrežju, številni spletni komentatorji pa so ugibali, zakaj je ženska tako nenavadno reagirala. "Ni bila pripravljena," se glasi eden od komentarjev. "Ne obsojam je, ampak zakaj je potem šla gor? Vsi vemo, za kakšno točko gre, to ni nobena skrivnost," pa je zapisala ena od spletnih uporabnic.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Med komentatorji so tudi številni, ki so pevčevo potezo pohvalili. "Iskreno, všeč mi je, da je opazil in se takoj ustavil," je dejala uporabnica. "Želela si je, da bi jo na oder povabil Chris Brown, zamešali so," pa je prepričana druga. Incident se je namreč pripetil na koncertu v sklopu skupne turneje obeh glasbenikov Raymond & Brown.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Usher in Chris Brown na skupni turneji Profimedia

Usher in Chris Brown na skupni turneji Profimedia

Usher in Chris Brown na skupni turneji Profimedia

Usher in Chris Brown na skupni turneji Profimedia

Usher in Chris Brown na skupni turneji Profimedia







