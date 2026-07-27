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Tuja scena

Usher prekinil nastop in oboževalko poslal z odra

Nashville, 27. 07. 2026 14.17 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A. P.
Usher

Nedavni nastop ameriškega glasbenika Usherja v Nashvillu je zaznamoval nepričakovan trenutek, ki je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih. Med točko, v kateri tradicionalno na odru sodeluje ena od oboževalk, je namreč zvezdnik opazil, da se ta ne počuti najbolje, zato je nastop prekinil in jo poslal nazaj med občinstvo.

Tudi največji glasbeni zvezdniki niso povsem varni pred javno zavrnitvijo. Usher, ki med izvedbo pesmi Can U Handle It tradicionalno na oder povabi izbranko iz občinstva, je v ameriškem Nashvillu doživel hladno prho. Oboževalka, ki je med zapeljivo odrsko koreografijo sprva smeje uživala, je nenadoma povsem otrpnila, kar je opazil tudi slavni glasbenik. "Mislim, da noče biti na odru," je dejal in se odmaknil, ekipa pa je žensko hitro pospremila s prizorišča.

Usher na turneji s Chrisom Brownom
Usher na turneji s Chrisom Brownom
FOTO: Profimedia

Posnetek ene od obiskovalk dogodka se je hitro in viralno razširil po medmrežju, številni spletni komentatorji pa so ugibali, zakaj je ženska tako nenavadno reagirala. "Ni bila pripravljena," se glasi eden od komentarjev. "Ne obsojam je, ampak zakaj je potem šla gor? Vsi vemo, za kakšno točko gre, to ni nobena skrivnost," pa je zapisala ena od spletnih uporabnic.

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Med komentatorji so tudi številni, ki so pevčevo potezo pohvalili. "Iskreno, všeč mi je, da je opazil in se takoj ustavil," je dejala uporabnica. "Želela si je, da bi jo na oder povabil Chris Brown, zamešali so," pa je prepričana druga. Incident se je namreč pripetil na koncertu v sklopu skupne turneje obeh glasbenikov Raymond & Brown.

Na spletu se je po dogodku oglasila tudi dotična oboževalka. "NIHČE ne zavrne vabila na oder, sploh če je videti tako dobro kot jaz," je v strastnem sporočilu zapisala medicinska sestra Gabrielle Cheyenne. "Nekateri ste očitno pričakovali, da bom na odru kar seksala z njim," je razburjeno nadaljevala in dodala, da ni vedela, kateri glasbenik jo je sploh povabil na oder, a da je zadovoljna, da jo je videlo na tisoče ljudi.

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