Usher razkazal svoje razkošno domovanje v Atlanti

"Ne smemo pozabiti svoje zgodovine. Lahko pa spremenimo način, kako jo razumemo, in gremo naprej," je ob predstavitvi svojega doma za revijo Architectural Digest povedal Usher. Družinska rezidenca v Atlanti je namreč več kot razkošno domovanje, stene so polne del številnih temnopolnih umetnikov. Zvezdnik si namreč želi, da bi umetnost njegove otroke spodbujala k radovednosti in jim pomagala razumeti svoje korenine.
Nekateri predmeti v hiši imajo precej bolj osebno vrednost. V sobi Usherjeve petletne hčerke Sovereign visi slika, ki jo je ustvaril Justin Bieber, Usherjev nekdanji varovanec in dolgoletni prijatelj. Glasbenik med svoje največje dragocenosti šteje klavir svoje pokojne babice, ob katerem je shranil celo posušeno cvetje z njenega pogreba.
Notranja oblikovalka, s katero je 47-letnik sodeloval pri opremljanju hiše, je razkrila, da je bil pevec zelo vključen v proces. "Celo z merilnim trakom kdaj pride, popolnoma je predan," je povedala. Med bolj ekstravagantnimi prostori nepremičnine je Usherjeva zasebna brivnica. V hiši si je uredil tudi prostor za druženje in kajenje cigar, ki hkrati služi kot nekakšna soba s trofejami in spominki iz njegove več kot tri desetletja dolge kariere.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.