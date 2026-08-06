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Tuja scena

Usher razkazal svoje razkošno domovanje v Atlanti

Atlanta, 06. 08. 2026 13.37 pred 4 dnevi 1 min branja 3

Avtor:
A. P.
Usher

Ameriški zvezdnik Usher je odprl vrata svojega doma v Atlanti, kjer živi z ženo in štirimi otroki. Razkošna družinska rezidenca ima med drugim zasebno brivnico, košarkarsko igrišče, prostor za jogo in kadilnico cigar, ponaša pa se tudi z obsežno zbirko umetnin.

"Ne smemo pozabiti svoje zgodovine. Lahko pa spremenimo način, kako jo razumemo, in gremo naprej," je ob predstavitvi svojega doma za revijo Architectural Digest povedal Usher. Družinska rezidenca v Atlanti je namreč več kot razkošno domovanje, stene so polne del številnih temnopolnih umetnikov. Zvezdnik si namreč želi, da bi umetnost njegove otroke spodbujala k radovednosti in jim pomagala razumeti svoje korenine.

Nekateri predmeti v hiši imajo precej bolj osebno vrednost. V sobi Usherjeve petletne hčerke Sovereign visi slika, ki jo je ustvaril Justin Bieber, Usherjev nekdanji varovanec in dolgoletni prijatelj. Glasbenik med svoje največje dragocenosti šteje klavir svoje pokojne babice, ob katerem je shranil celo posušeno cvetje z njenega pogreba.

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Notranja oblikovalka, s katero je 47-letnik sodeloval pri opremljanju hiše, je razkrila, da je bil pevec zelo vključen v proces. "Celo z merilnim trakom kdaj pride, popolnoma je predan," je povedala. Med bolj ekstravagantnimi prostori nepremičnine je Usherjeva zasebna brivnica. V hiši si je uredil tudi prostor za druženje in kajenje cigar, ki hkrati služi kot nekakšna soba s trofejami in spominki iz njegove več kot tri desetletja dolge kariere.

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KOMENTARJI3

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Nightingale
06. 08. 2026 20.12
NPM kar pustite zaklenjeno, so vse informacije na voljo na X...
Odgovori
0 0
BrkoBrki?
06. 08. 2026 15.37
Mah on lahko naredi karkoli pa bo še vedno ena navadna seljačina. Komade ima pa dobre
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+1
1 0
Watcherman
06. 08. 2026 16.21
Navadna seljačina ja phahahaha kaj so potem šele socialkarji in brezposelni lenuhi,ki nočejo delati.?
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-1
0 1
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