Usher razkazal svoje razkošno domovanje v Atlanti

"Ne smemo pozabiti svoje zgodovine. Lahko pa spremenimo način, kako jo razumemo, in gremo naprej," je ob predstavitvi svojega doma za revijo Architectural Digest povedal Usher. Družinska rezidenca v Atlanti je namreč več kot razkošno domovanje, stene so polne del številnih temnopolnih umetnikov. Zvezdnik si namreč želi, da bi umetnost njegove otroke spodbujala k radovednosti in jim pomagala razumeti svoje korenine.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Usher odprl vrata svoje rezidence v Atlanti Instagram

Usher odprl vrata svoje rezidence v Atlanti Instagram

Usher odprl vrata svoje rezidence v Atlanti Instagram

Usher odprl vrata svoje rezidence v Atlanti Instagram

Usher odprl vrata svoje rezidence v Atlanti Instagram

Usher odprl vrata svoje rezidence v Atlanti Instagram











Nekateri predmeti v hiši imajo precej bolj osebno vrednost. V sobi Usherjeve petletne hčerke Sovereign visi slika, ki jo je ustvaril Justin Bieber, Usherjev nekdanji varovanec in dolgoletni prijatelj. Glasbenik med svoje največje dragocenosti šteje klavir svoje pokojne babice, ob katerem je shranil celo posušeno cvetje z njenega pogreba.

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