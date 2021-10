Usher se je razveselil četrtega otroka

Usher in njegovo dekle Jennifer Goicoechea sta na družbenih omrežjih sporočila veselo novico. 29. septembra se jima je rodil sin, ki sta ga poimenovala Sire Castrello Raymond. Pevec je na Instagramu objavil fotografijo otroka in ga tako predstavil svetu, zapisal je njegovo ime in dodal: "To je nova pridobitev v Raymond ekipi. Rojen sem bil 29. septembra 2021 ob 6.42 popoldan." Tudi Jennifer je dodala, da se je pridružil pravi šampion.