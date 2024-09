Usher se s svojimi otroki v težkih trenutkih poveže z glasbo

Usher išče nove načine za povezovanje s svojimi otroki. 45-letni pevec je za revijo The Cut spregovoril o odnosu s svojimi štirimi otroki. Pevec si z nekdanjo ženo Tameko Foster deli dva sinova, 16-letnega Usherja 'Cinca' in 15-letnega Naviyda Elya , z sedanjo ženo Jenn Goicoechea Raymond pa ima še triletno Sovereign Bo in dvoletnega sina Sirea Castrella . Glasbenik je razkril, da se kljub temu, da si želi obvarovati svoje otroke pred življenjskimi stiskami, zaveda, da to ni mogoče. Z njimi se, v čustvenih trenutkih poveže z glasbo.

"Svoje otroke skušam zaščitil pred čustvi in življenjem, ljubeznijo in seksom, ampak to preprosto ne moreš storiti! Tudi oni želijo izkusiti stvari. Zakaj bi se morali počutiti, da morajo to skriti?," je dejal in dodal: "Eno največjih daril, ki jim lahko dam, je, da jim lahko rečem: 'Točno vem, kako se trenutno počutiš. Poslušaj to pesem. Moja hiša je kot mini umetniška galerija".

Februarja je zvezdnik za revijo People priznal, da si najbolj na svetu želi, da bi se njegovi otroci vedno razumeli in se imeli med seboj radi. "Najbolj si želim, da se bodo moji otroci imeli vedno radi. Dovolj velika je razdalja med sinovoma in malčkoma, da si bodo lahko krili hrbet in bili drug do drugega zaščitniški," je povedal in razkril, da je bi sam najstarejši otrok.