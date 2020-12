Uslužbenec britanskega dvora kradel in prodajal kraljeve predmete

37-letni Adam Canto je na sodišču priznal krivdo, da je v času opravljanja dela na dvoru ukradel več stvari, ki so sicer last britanske kraljeve družine. Po poročanju tujih medijev je Britanec res ukradel veliko predmetov, ki jih je policija odkrila v njegovih prostorih v Buckinghamski palači.

Med ukradenimi predmeti so podpisane uradne fotografije princa Harryja, princa Williama in Kate Middleton ter kraljevi album, kjer so zbrane fotografije s pogostitve ob obisku predsednika ZDA Donalda Trumpa. Po poročanju tujih medijev je 77 stvari ukradel iz trgovine v palači, ostalo pa iz prostorov kraljevih članov družine, tudi iz sobe princaAndrewa. Adam je priznal še, da je iz omarice nekdanjega častnika britanske vojske, majorja Richarda Sykesa, ukradel vredno medaljo.

Tožilec Simon Maughan je na sodišču dejal, da naj bi Canto s prodajo zaslužil nekaj več kot osem tisoč evrov, čeprav je bila ocenjena vrednost ukradenih predmetov precej višja. Sodnik je ob tem še ocenil, da je Canto izkoristil pandemijo covida-19, da je dobil večji dostop do pisarn in drugih prostorov.

Sodnik Alexander Jacobs je roparja izpustil s pogojno varščino, ob tem pa ga je še opozoril, da mu grozi tudi zaporna kazen. V kratkem sicer sledi še nadaljevanje sojenja. Kraljica Elizabeta je sicer že od marca odsotna, saj čas preživlja z možem princem Filipom na gradu Windsor, posestvu Sandringham in gradu Balmoral na Škotskem.