Uslužbenec, ki je okradel kraljevo družino, spoznan za krivega

Nekdanjega uslužbenca Adama Canto, ki je bil med novembrom 2019 in avgustom 2020 zaposlen v Buckinghamski palači in je britanski kraljevi družini kradel dragocene predmete in jih prodajal na spletu, so spoznali za krivega. Obsodili so ga na osem mesecev zaporne kazni.

37-letni Adam Canto je na začetku decembra leta 2020 na sodišču priznal krivdo, da je v času opravljanja dela na dvoru med novembrom 2019 in avgustom 2020 ukradel več stvari, ki so sicer last britanske kraljeve družine. Roparja so sprva izpustili s pogojno varščino, v nadaljevanju sojenja pa so ga zdaj obsodili na osem mesecev zaporne kazni.

Med ukradenimi predmeti so podpisane uradne fotografije princa Harryja, princa Williama in Kate Middleton ter kraljevi album, kjer so zbrane fotografije s pogostitve ob obisku predsednika ZDA Donalda Trumpa. Po poročanju tujih medijev je 77 stvari ukradel iz trgovine v palači, ostalo pa iz prostorov kraljevih članov družine, tudi iz sobe princa Andrewa.

Med pandemijo covida-19 je nekdanji uslužbenec dobil večji dostop do pisarn in drugih prostorov. S prodajo je zaslužil več kot osem tisoč evrov. Kraljica Elizabeta je sicer že od marca odsotna, saj čas preživlja z možem princem Filipom na gradu Windsor, posestvu Sandringham in gradu Balmoral na Škotskem.