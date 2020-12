Uslužbenka letališča zvezdnike razvrstila glede olikanosti

Nekdanja uslužbenka mednarodnega letališča v Los Angelesu je postala prava senzacija na družbenih omrežjih po tem, ko je delila svoje izkušnje z zvezdniki. Na lestvici jih je razvrstila glede olikanosti.

Američanka Cindy, ki je bila nekoč zaposlena na mednarodnem losangeleškem letališču, je med službo spoznala različne zvezdnike, od igralcev, manekenk, pevcev in influencerjev. Na TikToku jih je uvrstila na lestvico od ena do deset glede na to, kako so bili olikani. Supermanekenko Kendall Jenner je ocenila z oceno dve, igralecMatthew Gray Gublerpa je dobil kar 20 točk od desetih možnih.

O 25-letni Kendall je Cindy povedala, da jo je pogosto srečevala: "Vsakič, ko je morala oditi na potovanje z letalom, je bila neprijazna in je hodila zelo arogantno."Slabo oceno je dobila tudi raperka Nicki Minaj, Cindy jo opisuje: "Dokler niso vsi zapustili letala, je čakala na svojem sedežu. To je bilo izredno moteče za stevardese."

Najnižjo oceno je dobil zvezdnik YouTuba, 26-letni Cameron Dallas, ker je zamujal na letališče, ob tem pa se mu je zdelo smešno in nenavadno, da so ga uslužbenci grajali glede njegovega obnašanja. Med izredno prijaznimi je zvezdnik franšize Maščevalci (The Avengers)Chris Evans, ki je dobil osem točk. Vse točke pa je zbral njegov soigralec Chris Hemsworth, ki je bil vedno vljuden, z nekaterimi uslužbenci so se celo klicali kar po imenu.

Zvezdnik serije Nadnaravno (Supernatural)Jensen Ackles je dobil oceno sedem in pol. Njegov soigralec Jared Padelecki se je boljše odrezal in jo odnesel z vsemi točkami.Gaten Matarazzo iz serije Stranger Things je prav tako slavil z vsemi točkami, njegova soigralca Charlie Heaton in Natalia Dyer sta dobila eno manj. Med izredno prijaznimi so še pevec Troye Sivan, raper Bad Bunny, igralca Noah Centineoin Daniel Gillies, youtuber Jeffree Star in igralec Orlando Bloom. Njegovo zaročenko Katy Perry je opisala kot izredno smešno, Rebel Wilsonse prav tako ni vedla, kot da je nekaj več.

Zakonca Joe Jonas in Sophie Turnersta bila po Cindyjinem mnenju izredno prijazna, Robert Pattinson pa naj bi ji celo pomežiknil. Izredno prijazna je tudi igralka Anna Faris, ki ji je nekdanja uslužbenka pripisala oceno 12, ker je bila po njenem mnenju neverjetna in ponižna. "Počutila sem se, kot da sem spoznala dobro prijateljico. V življenju nisem srečala boljše osebe." Na letališče je zamujala tudi igralkaDakota Johnson, a se je zaradi incidenta opravičila in bila izredno dobre volje.

