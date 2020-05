Usodna nesreča Kobeja Bryanta: predstavnik pilota krivdo vali na potnike

Vanessa Bryant je februarja vložila 72 strani dolgo tožbo proti helikopterskemu podjetju Island Express Helicopters Inc. ter ločenemu podjetju Island Express Holding Corp., v lasti katerega je bil helikopter, v katerem so umrli Vanessin soprog Kobe Bryant, njuna hčerka Gianna Bryant in vsi ostali na krovu. V tožbi je zapisano, da je bil pilot Ara Zobayan malomaren, ker je letel v slabih vremenskih razmerah in megli. Zobayan je sicer pogosto vozil Bryanta, usodnega dne pa je letel, četudi so na primer tudi policisti zaradi goste megle prizemljili svoje helikopterje.

Zdaj pa je sorodnik pilota odgovoril na njeno tožbo, poroča TMZ. Dejal je, da je bila vsa škoda v celoti ali delno povzročena zaradi malomarnosti in krivde potnikov in da so se ti zavedali tveganja. Dodal je še, da tožena stranka ne nosi odgovornosti za usodno nesrečo, piše TMZ. Odgovor na tožbo pa sicer ne opisuje, kako naj bi bili potniki malomarni, ne ve se niti, s kakšnimi tveganji naj bi bili soočeni.