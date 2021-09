Usodo poroke člana Let 3 znova kroji koronavirus: Zdaj pozitivna nevesta

Basist reške skupine Let 3 se je v lanskem letu po desetih letih zveze odločil, da se bo poročil s svojo 49-letno izbranko. Damir Martinović Mrle dolga leta ni bil naklonjen ideji o poroki, ob okužbi s koronavirusom pa si je premislil in partnerici dejal: "Dajva se midva poročiti!" Po tem, ko je dolge mesece načrtoval poroko z Ivanko Mazurkijević , to soboto velikega dogodka žal ne bo.

Načrtovalci porok se bodo morali ob prestavitvi datuma potruditi še enkrat. Na otočku se nahaja samo majhna cerkvica, zato je bilo na lokacijo treba z ladjicami prepeljati praktično vse dodatne rekvizite in opremo. Tja so potovali mize, stoli, hrana, pijača, dekoracija, osvetlitev, ozvočenje in vse ostale, za velik dan pomembne stvari. Na ta dan pa bi morali med dogodkom posneti tudi videospot za duet neveste z Zoranom Prodanovićem Prljo, frontmanom ženinove zasedbe Let 3. Tudi ta bo moral nekoliko počakati, da si pevka popolnoma opomore.