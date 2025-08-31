Uspešna rezidenca Backstreet Boys: Na noč zaslužijo več kot tri milijone evrov

Fantovska skupina Backstreet Boys beleži izjemen finančni uspeh s svojimi nastopi v Las Vegasu. Z uspešno rezidenco v areni Sphere si zagotavljajo skoraj tri milijone in pol evrov dohodka na posamezen koncert. Njihov uspeh dopolnjujejo dodatni, napovedani koncerti ter udeležba zvezdnikov, kot so Luka Dončić, Mila Kunis in Ashton Kutcher.

Rezidenca skupine Backstreet Boys v Las Vegasu je očitno zelo donosna. Fantovska skupina, ki jo sestavljajo Nick Carter, AJ McLean, Kevin Richardson, Brian Littrell in Howie Dorough, naj bi po poročanju TMZ-ja zaslužila skoraj 3 milijone in pol evrov na noč med svojim stalnim gostovanjem v areni Sphere.

Viri so za portal povedali, da "ni veliko režijskih stroškov ali znatnih izdatkov", ko gre za njihove koncerte, in da so za celotno grafiko, uporabljeno na njihovih koncertih, plačali enkratno pristojbino ocenjeno na šest do sedem milijonov evrov.

Skupina naj bi v priljubljeni areni nastopila več kot tridesetkrat. Zaradi ogromnega povpraševanja so namreč pred dnevi napovedali še dodatne koncerte, ki se bodo odvili od 26. decembra do 3. januarja prihodnje leto. "Prevzeti smo nad neverjetnim izlivom ljubezni in podpore v zadnjih nekaj tednih," so v izjavi za javnost zapisali člani zasedbe in dodali: "Našim oboževalcem, ki so z nami že 30 let – in vsem novim oboževalcem, ki so se nam pred kratkim pridružili – se iz srca zahvaljujemo."