Uspešna rezidenca Backstreet Boys: Na noč zaslužijo več kot tri milijone evrov

Rezidenca skupine Backstreet Boys v Las Vegasu je očitno zelo donosna. Fantovska skupina, ki jo sestavljajo Nick Carter, AJ McLean, Kevin Richardson, Brian Littrell in Howie Dorough, naj bi po poročanju TMZ-ja zaslužila skoraj 3 milijone in pol evrov na noč med svojim stalnim gostovanjem v areni Sphere.
Viri so za portal povedali, da "ni veliko režijskih stroškov ali znatnih izdatkov", ko gre za njihove koncerte, in da so za celotno grafiko, uporabljeno na njihovih koncertih, plačali enkratno pristojbino ocenjeno na šest do sedem milijonov evrov.
Skupina naj bi v priljubljeni areni nastopila več kot tridesetkrat. Zaradi ogromnega povpraševanja so namreč pred dnevi napovedali še dodatne koncerte, ki se bodo odvili od 26. decembra do 3. januarja prihodnje leto. "Prevzeti smo nad neverjetnim izlivom ljubezni in podpore v zadnjih nekaj tednih," so v izjavi za javnost zapisali člani zasedbe in dodali: "Našim oboževalcem, ki so z nami že 30 let – in vsem novim oboževalcem, ki so se nam pred kratkim pridružili – se iz srca zahvaljujemo."
Enega od koncertov se je udeležil tudi slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić. Na ogled njegove najljubše fantovske skupine so ga po podpisu pogodbe z Los Angeles Lakersi peljali člani moštva. Ljubljančan se je v zaodrju tudi spoznal s člani zasedbe, navdušenje pa je bilo obojestransko, tudi glasbeniki so si šteli v veliko čast, da jih je obiskal športni zvezdnik svetovnega kova.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.