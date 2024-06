Uspešnica zasedbe Toto ponovno dosegla milijardo ogledov

O navdihu za pesem Africa je član skupine Toto in soavtor pesmi David Paich nekoč za The Guardian dejal: "Že kot otrok sem bil navdušen nad Afriko. Oboževal sem filme o doktorju Livingstonu in misijonarjih. Hodil sem v katoliško šolo in veliko učiteljev je bilo misijonarjev v Afriki. Pripovedovali so mi, kako so blagoslavljali vaščane, Biblije, knjige in pridelke in ko je deževalo, so blagoslavljali dež. Od tod sem prišel na zamisel blagoslavljanja dežja v Afriki."

Priredbo skladbe izvaja tudi slovenska vokalna skupina Perpetuum Jazzile. Nastala je po zamisli njihovega tedanjega umetniškega vodje Tomaža Kozlevčarja in izšla leta 2009 na njihovem albumu Africa. Njihova različica ima na Youtubu 23 milijonov ogledov.