Ustanovitelj zasedbe Novi fosili znova za zapahi

Glasbenik Rajko Dujmić se je znova znašel sredi incidenta, po pisanju hrvaških medijev je znova zagrešil podobno dejanje kot pred leti – fizično in verbalno je napadel soprogo Snježano, ki je nato poklicala policijo.

Dejala je, da ji je soprog grozil ter jo udaril. Medijem naj bi se oglasil tudi glasbenik in dejal, da je bil v času dejanja pijan, zato se incidenta ne spomni. Preiskovalni sodnik mu je odredil pripor, kajti sumi, da bi lahko prišlo do ponovnega napada.

Zaradi družinskega nasilja je Dujmić v priporu pristal že leta 2015, potem ko ga je soproga prijavila hrvaški policiji. Zaradi poškodb, ki jih je povzročil ženi, mu je takrat grozilo do tri leta zapora. "Začel je jokati in povsem brez razloga postal nasilen. Takrat me je zagrabil za vrat in me želel vreči iz stanovanja," je dotični dogodek opisala Snježana. Takrat so policijo poklicali sosedje, ko so iz stanovanja slišali kričanje. Sodišče ga je obsodilo na šest mesecev zapora, po pritožbi pa je bil oproščen.

Že leta 2009 pa sta se slavna zakonca želela ločiti, takrat ga je soproga obtožila varanja in želela končati zakon.