Ustanovljena krizna ekipa, ki bo reševala incidente na oskarjih

Kramer je še povedal, da so letos pripravljeni na hitrejše reakcije. Krizna ekipa bo namreč usposobljena tako, da se bo še na dan dogodka odzvala na incident. "Upajmo, da se nič ne zgodi in nikoli ne bomo uporabili teh načrtov. Kljub temu imamo vzpostavljene okvirje, ki jih lahko prilagajamo."

Spomnimo, da je bila krizna ekipa ustanovljena zaradi lanskega incidenta, ko je Will Smith vstal s svojega stola in Chrisu Rocku, ki se je ponorčeval iz dejstva, da ima njegova žena obrito glavo, primazal zaušnico. Komik je namreč Jado Pinkett Smith primerjal z junakinjo filma G. I. Jane, kar je igralca razjezilo, saj Jadi lasje izpadajo zaradi avtoimunske bolezni alopecije. Will, ki je tistega večera prejel prvi zlati kipec, se je kasneje za svoje dejanje opravičil, a so kljub temu kasneje sledile posledice. Začasno sta bila ustavljena dva filmska projekta, pri katerih je sodeloval, Akademija filmske znanosti in umetnosti pa je sprejela odločitev, da ga za deset let izključi iz vseh svojih aktivnosti.