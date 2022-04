Ustavili snemanje filma, ker je Bill Murray soigralke objemal in božal po laseh

Bill Murray naj bi se na snemanju svojega novega filma Being Mortal , ki ga režira igralec Aziz Ansari , obnašal neprimerno, zato so snemanje začasno ustavili. Kot poroča The Post , naj bi se igralec neprimerno obnašal predvsem do svojih sodelavk.

Drugi vir pa je povedal, da Murray, ki je več kot očitno samski, "obožuje ženske in spogledovanje, rad ima poezijo in romantiko. Vedno se spogleduje, a vselej na spoštljiv način."

"Bil je kar preveč prijazen, dotikal se je svojih sodelavk, a nobene na intimen način. Ženske na snemanju je objemal, dotikal se je njihovih las in jih vlekel za čop, a vedno na zelo komičen način. Tu je meja zelo tanka in Billa imajo vsi radi. Čeprav njegovo obnašanje ni ilegalno, je bilo nekaterim ženskam zelo neprijetno in menijo, da je prestopil to mejo," je neimenovani vir povedal za Page Six .

Po tem, ko so se ženske pritožile nad igralčevim obnašanjem, sta se Murray in režiser Ansari hudo sprla, še poročajo tuji mediji: "Nekaj žensk se je pritožilo, zato sta se Aziz in Bill sprla."

Spomnimo: igralcem in ekipi so producenti ob ustavitvi snemanja poslali uradno pismo, v katerem so pojasnili, kaj se dogaja. "Vemo, da ste vsi zaskrbljeni zaradi nedavne zamude pri snemanju, in želimo vam sporočiti novice. Konec prejšnjega meseca smo bili obveščeni o pritožbi in to smo takoj preučili. Po preučitvi okoliščin je bilo odločeno, da snemanja filma v tem trenutku ne moremo nadaljevati. Resnično smo hvaležni vsem za vse, kar ste vložili v ta projekt. Upamo, da bomo nadaljevali produkcijo filma ter sodelovali z Azizom in Youreejem Henleyjem. Producenti bomo stopili v stik z vami, da bi vam posredovali podrobnosti, takoj ko bomo imeli več informacij."