V 90. letih prejšnjega stoletja je bila Tori Spelling del ene bolj uspešnih serij na televiziji, Beverly Hills 90210. Kasneje se je igralka predvsem posvetila družini, kajti s soprogom Deanom McDermottom imata pet otrok.

V zapisu na Instagramu pa je zdaj zapisala, da so njenega najstarejšega sina Liama, rojenega marca 2007 ter hčerStello, rojeno junija 2008, v šoli grdo zbadali, soočila pa sta se tudi z medvrstniškim nasiljem. "Moja dva prvorojena sta šla skozi veliko medvrstniškega nasilja, zato ne morem več molčati."

V zapisu je tako dejala, da šola ni imela posluha za njene prošnje, naj uredijo situacijo z nasilno osebo, kajti njegovi starši so šoli prispevali velike vsote denarja. Zaradi zbadanja je hčerka imela celo panične napade ter ni želela več v šolo. Zaradi tega so poiskali novo šolo, kjer je tudi prišlo do zbadanja, toda šola, ki je na prvo mesto postavljala prijaznost in izražanje čustev, je poskrbela, da so se stvari uredile.

Zbadali pa so tudi Liama, tako zaradi videza kot tudi opazke učitelja, ki ga je označil za leno osebo: "Je zabaven, pameten, ustvarjalen in prijazen fant! Nato je začel s srednjo šolo. Ista šola kot pri Stelli. Ustrahovali so ga do te mere, da je razvil hude glavobole in bolečine v želodcu." Zaradi zbadanja je tudi sin zamenjal šolo. Za konec je še zapisala, da objava ni bila lahka: "Obotavljala sem se s to objavo, ker mnogi sodijo, da zvezdniki nimamo enakih težav kot vsi drugi ... Sem samo zaskrbljena mama."