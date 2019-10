Preiskava pokazala, da je bil 'Tarzanov' sin ob posredovanju policistov neoborožen

Na domu igralca Rona Elyja , ki je med letoma 1966 in 1968 igral Tarzana v istoimenski seriji, se je pred kratkim zgodila dvojna tragedija , saj so v njegovem domu našli truplo njegove žene Valerie Lundeen Ely , ki je podlegla več vbodnim ranam, policisti pa so nato ustrelili osumljenca, njunega sina Camerona Elyja.

Osumljenega 30-letnika so policisti iskali po posestvu, saj ga ob njihovem prihodu ni bilo v domovanju, nato pa so ga ustrelili, saj so sumili, da v rokah nosi orožje, kar pa se je izkazalo za napačno. "Policisti so preiskali njegovo bivališče in okolico,"so povedali v sporočilu za javnost. "Med preiskavo osumljenca ni bilo doma. Ko so ga našli, jim je dejal, da ima pištolo, nato se jim je približal in naredil kretnjo, kot da bi imel orožje. V svojo obrambo so policisti vanj izstrelili skupno 24 strelov iz službenega orožja in smrtno ranili osumljenca."