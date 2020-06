Ustvarjalci risanke potrdili, da je Spuži Kvadratnik del LGBTQ+ skupnosti

Ustvarjalci ameriškega otroškega televizijskega programa so potrdili, da je eden od najbolj priljubljenih risanih junakov član mavrične skupnosti LGBTQ+. Spužija Kvadratnika, ki se rad druži s prijateljem Patrickom in ostalimi morskimi živalmi, so dokončno razkrili v objavi na Twitterju, pri oboževalcih pa sprožili burno razpravo.

Junij kot mesec ponosa proslavlja drugačnost in spodbuja enakopravnost LGBTQ+ skupnosti. V barvah mavrice se množice ljudi zbirajo na paradah, kjer gradijo skupnost in predvsem praznujejo raznolikost. Letos to, zaradi situacije s pandemijo koronavirusa ni mogoče, vsekakor pa se podpora skupnosti kaže tudi drugače, najbolj pogosto s pomočjo spleta.

icon-expand Spuži Kvadratnik je priljubljen lik risane serije.

''Proslavljamo #Ponos z LGBTQ+ skupnostjo in njihovimi zavezniki ta mesec in tudi vse preostale mesece,'' so sporočili iz televizijske mreže na Twitterju in dodali fotografijo Spužija Kvadratnika, ki je obarvan v mavrične nianse. Na kolažu fotografij pa se nahajata tudi kanadski transspolni igralec Michael Cohen ter Korra izLegende o Korri, ki je biseksualka. Vsi trije so namreč znani obrazi omenjenega otroškega programa.

Oznaka Spuži Kvadratnik je gej, se je s svetlobno hitrostjo pričela širiti po Twitterju. Čeprav nekateri trdijo, da je temu res tako, pa obstajajo tudi taki, ki menijo, da je Spuži v resnici aseksualen, to pa zaradi izjave, ki jo je avtor popularne risanke podal v letu 2005. Stephen Hillenburg je takrat za agencijo Reuters povedal, da ni nameraval Spužija Kvadratnika in njegovega prijateljaPatricka osmisliti kot gej lika: ''Dojemam ju kot aseksualna, poskušamo biti zabavni in to nima povezave z risanko.''Objava tv programa je na Twitterju v vsakem primeru izzvala burno razpravo, zato so izključili možnost komentiranja fotografij, oboževalci slavne spužve pa so posledično naredili svoj zaključek - Spuži je gej in vsakršna nadaljnja razprava je nepotrebna.