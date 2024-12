Ustvarjalka vročih vsebin in krušni brat sta postala starša deklici

Avstralska igralka in ustvarjalka vročih vsebin za eksplicitno plačljivo platformo Scarlet Vas in mož Tayo Ricci, ki je hkrati tudi njen krušni brat, sta pozdravila prihod svojega prvega otroka. "Najin božični čudež je končno prišel," sta pripisala fotografijam iz bolnišnice, ki sta jih objavila na družbeno omrežje in dodala: "Naša družina vam želi vesel božič." Nato sta objavila še eno galerijo fotografij, na katerih so pozirali pred božičnim drevesom z dvema psoma.