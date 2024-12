Ustvarjalka vročih vsebin pričakuje otroka s krušnim bratom

Iz tujine prihaja 'zanimiva' vest. Avstralska igralka, manekenka in ustvarjalka vročih vsebin Scarlet Vas je na spletu sporočila veselo vest, da z možem Tayem Riccijem pričakuje prvega otroka. Bolj kot vest, da bo na svet prijokalo novo življenje, pa pozornost vzbuja dejstvo, da sta Scarlet in Tayo krušna brat in sestra. Spoznala sta se namreč kot najstnika, ko sta se njuna starša poročila.