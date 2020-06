Bar Rafaeli bo morala opravljati družbeno koristna dela, njena mama v zapor

Manekenka Bar Rafaeli je podpisala sporazum o priznanju krivde, da je med letoma 2009 in 2012 utajila davke v vrednosti petih milijonov evrov. Njena kazen je devetmesečno opravljanje družbeno koristnih del. Njena mama Tzipi Levine pa bo morala v zapor za eno leto in štiri mesece. Kot piše Times od Israeli , bosta morali obe plačati kazen v vrednosti 630 tisoč evrov ter poravnati dva milijona evrov za davke za tisto obdobje.

Manekenka, ki je januarja rodila tretjega otroka, je trdila, da sta bila z DiCapriem takrat družina, čeprav je bila njune zveza zelo razburkana in sta se vmes večkrat razšla in zveze nista prijavila kot zunajzakonsko partnerstvo. Na sodišču je trdila, da so bile ZDA takrat njen dom in ne rodni Tel Aviv. A tožilci so povedali, da sta tako ona kot njena mama, zvezo z igralcem uporabili za prikrivanje in utajo davkov.